Corea del Nord, Kim Jong-un andrà in Russia per discutere di armi e aiuti alimentari con Putin

Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un ha in programma di recarsi in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin e discutere direttamente con lui la possibilità di fornire a Mosca più armi per la sua guerra in Ucraina e altre forme di cooperazione militare. La notizia, anticipata dal New York Times, è stata confermata dal Consiglio di sicurezza nazionale.

"Come abbiamo messo in guardia pubblicamente, i negoziati sugli armamenti tra Russia e Corea del Nord stanno avanzando attivamente", ha ricordato la portavoce Adrienne Watson. "Abbiamo informazioni secondo cui Kim Jong-un si aspetta che queste discussioni continuino e includano un impegno diplomatico a livello di leader in Russia".

“Chiediamo alla D.P.R.K. di cessare i negoziati sugli armamenti con la Russia e di rispettare gli impegni pubblici assunti da Pyongyang di non fornire o vendere armi alla Russia”, ha chiesto la portavoce del Consiglio di sicurezza.