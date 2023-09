Kim Jong-un è tornato in Corea del Nord carico di "droni": il colbacco e gli altri regali ricevuti

Secondo il giornale Rodong Sinmun, "la visita ufficiale di buona volontà in Russia di Kim Jong-un brillerà nella storia come un'occasione per consolidare ancor di più i legami tradizionali di buon vicinato e cooperazione tra Corea del Nord e Russia, sulla base di amicizia e unità militante".

Kim Jong-un è tornato in Corea del Nord dopo il viaggio in Russia dove, scrive l'agenzia di stampa nordcoreana, ha approfondito "fraternità e legami amichevoli" con il presidente Vladimir Putin.

Russia e Corea del Nord sono entrambe sottoposte a una serie di sanzioni internazionali: Mosca per l'invasione dell'Ucraina, Pyongyang per i suoi test su missili balistici e armi nucleari.

La Kcna ha affermato che, con il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, si è discusso dell'espansione del "coordinamento strategico e tattico" tra le forze armate dei paesi, alimentando i timori in Occidente che Pyongyang possa fornire armi a Mosca per la sua guerra in Ucraina.

A parte il rafforzamento reciproco di un'amicizia “prosperosa”, non è dato di sapere il contenuto degli accordi tra i due leader, se accordi ci sono stati.

Secondo alcuni esperti, Kim avrebbe fornito munizioni per riempire le scorte ormai prosciugate della Russia, nel secondo anno di guerra in Ucraina, per ricevere in cambio tecnologie russe per modernizzare i suoi arsenali di armi nucleari. In aperta violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nonostante gli avvertimenti di Washington e Seul.

Altri sostengono che Kim non otterrà che cibo e aiuti economici perché la Russia è riluttante a condividere le sue tecnologie di armi sensibili e ad alta tecnologia con altri paesi. In tal modo rafforzerebbe le sue credenziali militari almeno in patria dove il popolo sta affrontando una grave crisi economica aggravata dalla pandemia di COVID-19.