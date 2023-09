Kim Jong-un vara il primo sottomarino da attacco nucleare. I dubbi degli esperti

Si chiama "Hero Kim Kun-ok" come un ufficiale della marina degli anni Quaranta, è contrassegnato dal numero 84 ed è il nuovo sottomarino d'attacco nucleare tattico in forze alla Corea del Nord. Il potente strumento bellico è stato presentato in pompa magna alla presenza del leader nordcoreano Kim Jong-un, che ha assistito al varo. Durante la cerimonia, Kim, in abito chiaro e con il cappello di paglia in testa e, questa volta, non accompagnato dalla figlia, ha tenuto un discorso in cui ha affermato che il sottomarino "sarà uno dei principali mezzi nucleari offensivi", una risorsa bellica con cui il regime punta "rafforzare ulteriormente la capacità deterrente nucleare sia in termini di qualità che di quantità".

Ap/KCNA Il leader nordcoreano Kim Jong-un assiste al varo del sottomarino d'attacco nucleare

Nel suo discorso, il leader nordcoreano ha quindi elogiato il piano del Comitato Centrale del partito unico volto a "modernizzare continuamente le forze navali e incoraggiare l'adozione di armi nucleari da parte della Marina in futuro", secondo quanto riferisce la Kcna, l'agenzia di stampa governativa del Paese. Proprio in occasione della festa della Marina militare, Kim Jong-un, davanti alle truppe schierate, aveva annunciato che la forza navale s arebbe entrata presto a far parte della deterrenza nucleare , puntando il dito contro Washington e i suoi alleati accusati di rendere “instabili le acque con il pericolo di una guerra atomica”. Dotare la Marina di armi atomiche "è una questione urgente in questo momento", ha ribadito Kim, davanti al nuovo sottomarino, annunciando che il paese prevede di costruirne uno a propulsione nucleare. Il leader nordcoreano potrebbe andare presto a Vladivostok per un vertice con Putin dove discuterà con il presidente russo della vendita di armi da parte della Corea del Nord per aiutare la Russia nella guerra in Ucraina. In cambio della fornitura di proiettili di artiglieria e altre munizioni, Pyongyang potrebbe cercare di ottenere aiuti economici e tecnologie più avanzate per le armi. Secondo gli analisti si tratta di un'ipotesi remota giacché Mosca è da sempre piuttosto gelosa delle sue più importanti tecnologie belliche, che tiene alla larga anche da alleati chiave come la Cina.

Ap Il nuovo sottomarino d'attacco nucleare della Corea del Nord

L'evento si è tenuto presso i cantieri navali Pongdae a Sinpo (sulla costa nord-orientale del Paese) come mostrano le immagini diffuse dai media nordcoreani confermate da quelle satellitari. Secondo gli osservatori, il nuovo sottomarino sembra essere lo stesso che Kim ispezionò negli stessi cantieri nell'estate del 2019. All'epoca, gli esperti lo valutarono come un tentativo di convertire un sottomarino di classe Romeo esistente.

Ap I cantieri navali di Sinpo dove si trova il nuovo sottomarino n. 841