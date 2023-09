La bolletta del gas torna a salire dopo tre mesi in calo. Consumatori: "Stangata da 1.267 euro annui

Lo fa sapere l'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), spiegando che l'aumento è dovuto al rialzo del costo gas naturale a 33,21 euro a megawattora. Ma secondo le associazioni di consumatori, si profila una stangata. Inversione di rotta per la bolletta del gas di agosto, dopo mesi di caduta libera dei prezzi ora l'aumento - rispetto al mese precedente cioè luglio - del +2,3 per cento.

Ansa Contatore elettrico

Il comunicato di Arera

"Il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è pari a 90,47 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse", precisa Arera. I consumatori stimano una stangata da 1.267 euro. Da settembre 2022 ad agosto 2023, ossia quello che l'Authority definisce "anno scorrevole", la spesa per la famiglia tipo è di 1.472 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 12,1% rispetto ai 12 mesi equivalenti, tra settembre 2021 e agosto 2022.

L'allarme dei consumatori

Anche per i consumi di agosto, ricorda l'Autorità, per il gas è confermata la riduzione dell'Iva al 5% e l'azzeramento degli oneri generali di sistema, sulla base del decreto legge n.79 del 28 giugno 2023 valido per il terzo trimestre 2023. Ed alla luce del rialzo di agosto le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme, in vista della stagione invernale.

ANSA Un utente controlla una fattura dell'Italgas davanti ad un contatore

Un "Pessimo segnale": +1.267 euro a nucleo (annue)

Assoutenti parla di "pessimo segnale", l'Unionenazionale consumatori sollecita il governo a rinnovare il taglio dell'Iva. Appello al governo di Assoutenti

Secondo Assoutenti, nel confronto con lo stesso periodo del 2021, e tralasciando il 2022 quando i prezzi hanno raggiunto livelli astronomici, la bolletta del gas risulta più salata del 6,9% (ossia +82 euro annui a nucleo), e addirittura del +50,2% rispetto ad agosto 2020, pari ad una maggiore spesa annua da +424 euro a nucleo. "Al di là dell'entità dell'aumento disposto oggi da Arera, quel che ci preoccupa sono i segnali che giungono dai mercati internazionali dell'energia - afferma il presidente di Assoutenti Furio Truzzi - In vista dell'arrivo dei mesi freddi e con la corsa agli accaparramenti, il rischio è quello di una impennata delle quotazioni che si riverserebbe in modo diretto sulle tariffe dei prossimi mesi e, quindi, sulle tasche degli italiani", spiega Truzzi. Per cui il "governo non deve farsi trovare impreparato", sottolinea.

Rainews.it Tubatura di gasdotto

Ed in quest'ottica Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unc, invita l'esecutivo non solo "a rinnovare da subito anche per il quarto trimestre la riduzione dell'Iva sul gas al 5%", ma "anche a rimettere almeno parte degli sconti sugli oneri di sistema tolti da aprile".

(Ansa/archivio) contatore gas

Guardando allo scenario internazionale, il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, ha avvertito che le indicazioni per il prossimo inverno "danno prezzi internazionali superiori del 40% rispetto a quelli attuali e se si dovessero verificare, le tariffe del gas di quest'inverno sarebbero superiori anche del 20% rispetto alle attuali".



Getty Tubi gasdotto