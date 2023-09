La Corea del Nord lancia 2 missili balistici verso il Giappone mentre Kim Jong-un è in Russia

La Corea del Nord ha sparato due missili balistici a corto raggio verso i suoi mari orientali. Lo Stato Maggiore della Corea del Sud ha dichiarato di aver rilevato il lancio dei missili a distanza di 10 minuti l'uno dall'altro da un'area a Sunan, il sito dell'aeroporto internazionale di Pyongyang.

Seul non ha precisato la distanza percorsa dai due missili. La Guardia costiera giapponese, citando il ministero della Difesa di Tokyo, ha detto che il missile è probabilmente atterrato, ma ha comunque invitato le imbarcazioni intorno alle coste giapponesi a fare attenzione alla caduta di oggetti.

L'ultima minaccia di Pyongyang arriva mentre il leader supremo, Kim Jong-Un, è in viaggio in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin.