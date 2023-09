La Rai ricorda il consigliere Riccardo Laganà. Negli studi dove lavorava una targa in sua memoria

"E' stato un collega molto speciale e innamorato del servizio pubblico. Rispetto e fiducia hanno fatto la differenza nel suo lavoro -ha detto commossa Soldi-. Qui ha passato la maggior parte del suo tempo anche se noi lo vedevamo in un altro luogo. Oggi facendo il primo consiglio di amministrazione c’era un vuoto palpabile. Io e lui ci siamo trovati subito: c'era tra noi grande franchezza, grande rispetto. Parlavamo di come migliorare la nostra azienda”.

Oggi alla presenza della famiglia, la Presidente Marinella Soldi, l'AD Roberto Sergio, i componenti del Cda e il Direttore Generale Giampaolo Rossi lo hanno voluto ricordare con l'apposizione di una targa presso la regia del Nomentano 5, luogo in cui Riccardo Laganà ha svolto la maggior parte del suo percorso professionale in Rai.

Riccardo Laganà è stato il primo consigliere nella storia della Rai eletto dai dipendenti di Viale Mazzini, in base alla riforma Renzi. Una responsabilità che ha subito sentito "tutta addosso". Un ruolo nuovo in cui sarebbe stato confermato tre anni dopo, portato avanti con caparbietà, dedizione e rigore fino alla notte del 10 agosto in cui un infarto lo ha stroncato all'età di 48 anni in casa, a Roma.

Presidente dell'associazione Rai Bene Comune, fondata nel 2015, Laganà si è speso in prima persona accanto a movimenti e associazioni come Articolo 21, Associazione Stampa Romana, Libertà e Giustizia.

Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi e alla presenza dell'Amministratore Delegato Roberto Sergio, ha provveduto a istruire l'iter procedurale e gli adempimenti necessari per l'elezione del componente del CdA espresso dall'Assemblea dei dipendenti di Rai Spa.