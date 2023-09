Aprono bene i listini europei dopo la debolezza di venerdì

Milano la migliore con un più 0,7% Londra (+0,5%) Parigi (+0,52%) e Francoforte (+0,49%) leggermente arretrate.

Dunque sembrano voler reagire i mercati del vecchio continente alla giornata debole di venerdì che ha chiuso una settimana comunque positiva per tutti i principali listini del vecchio continente che hanno messo a segno guadagni di oltre un punto e mezzo.

A muovere i listini anche la convinzione che si sia vicini ad un cambio di rotta nella politica monetaria della Fed

Piuttosto bene oggi anche le borse asiatiche. A correre però sono soprattutto le cinesi, Hong Kong sopra i due punti (+2,51%). Dopo gli interventi sui mutui e il settore immobiliare dei giorni scorsi, il governo di Pechino ha annunciato la creazione di un ufficio speciale per l'economia privata e questo conferma che la Cina stia puntando a rilanciare la crescita.

Contrastata venerdì Wall Street (Nasdaq -0,02% Dow Jones +0,33%) che oggi resterà chiusa per la celebrazione della Giornata dei Lavoratori. Si preannuncia una settimana poco movimentata, non ci sono in vista dati macroeconomici particolarmente significativi.

Infine uno sguardo al prezzo del petrolio che continua la sua lenta ma inesorabile salita, il Brent è a 88,59 dollari al barile