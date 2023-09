La sfida di Camilla. Una gara senza premi, in sella per oltre 14 ore, in solitaria

È ancora notte, sono le 4 del mattino, si parte presto perché la meta è lontana. Direzione Roma: città di partenza Fidenza, provincia di Parma. In sella alla sua bici e con indosso la maglia della squadra, il Pedale Rosa - team totalmente femminile abruzzese –, prende il via la sfida di Camilla Marinelli, 24 anni. Da sola, senza auto di supporto, senza un compagno d'avventura.

Instagram - camillamarinelli12 Camilla Marinelli in viaggio verso Roma. La partenza alle 4 del mattino da Fidenza, direzione Siena

“Sono partita alle 4 da Fidenza, alle 13 ero a Pisa. Poi sono risalita in sella e sono arrivata a Siena alle 20.30, ho pedalato 14 ore e 30 ininterrotte, solo pausa bagno, perché mangiavo quel che mi ero portata da casa mentre pedalavo: totale 313 chilometri”. Questa la cronaca del primo giorno di viaggio che ci racconta Camilla, atleta di mountain bike, impiegata in un grande store internazionale di abbigliamento sportivo, ovviamente nel reparto bici.

camillamarinelli12 Primo giorno. Prima tappa: Pisa ore 13.00

L’obiettivo era percorrere nel giro di due giorni Fidenza Roma, con una bicicletta muscolare - non a pedalata assistita - da sola, passando in sella circa 15 ore al giorno e percorrendo circa 300 chilometri al giorno. Un progetto impegnativo anche per lei che negli ultimi due anni ha corso le “marathon” più belle e più dure d’Italia e che settembre dello scorso anno ha chiuso terza nella classifica assoluta donne di un’importante gara, l'Appenninica a tappe. Proprio grazie a questa gara ha scoperto la passione per le lunghe distanze, la voglia di vedere posti meravigliosi in sella alla bici e “il bisogno di fare cose che spostino sempre il mio limite un po’ più in là”, ci ha confessato. Inoltre, negli ultimi anni si sta diffondendo molto l’ultracycling o ultraciclismo, disciplina secondo cui una persona è disposta a pedalare chilometri facendo anche solo piccoli riposini, per poi ripartire. Quindi Camilla presenta l'dea al padre che vive nella Capitale, mentre lei da anni vive in Emilia Romagna: “A inizio settembre avrò una visita a Roma, dove c’è la mia famiglia, - racconta Camilla - e mi sono detta: ma, visto che sono in ferie, se andassi giù in bici?” E così ha preso forma questo progetto di viaggio un po’ impegnativo.

camillamarinelli12 Primo giorno. L'arrivo a Siena alle 20.30

Il secondo giorno in bici è meno fortunato del primo: “Al mattino sono ripartita ma con più calma, alle 6, e sono arrivata a Orvieto: 125 chilometri - continua Camilla che per 11 anni ha corso gare in mountain bike -. Purtroppo ho avuto qualche complicanza con le mappe che mi hanno fatto fare sterrati facendomi perdere tantissimo tempo ed energie… poi quando pedali così tanto, mentalmente non è facile”. E infatti Camilla non ce l’ha fatta, o forse sì. Perché a 24 anni partire da soli in bicicletta per oltre 600 chilometri, non è da tutti, ci vuole una motivazione importante oltre a forza fisica, allenamento e testa. “Mi è dispiaciuto un po’ non fare l’ultimo pezzo, ormai il grosso era fatto… però è venuto papà a Orvieto con nonna, inizialmente solo per darmi supporto; invece, poi dopo aver fatto le foto quando sono ripartita è stato ancora più dura psicologicamente, non ce l’ho fatta e sono salita in macchina. Un po’ il rimorso c’è, però, dall’altro lato sono abbastanza contenta. È stata molto dura”.

Una sfida vinta, quindi, iniziata per gioco e conclusa tra le braccia di chi l’ha sempre amata e sostenuta. Papà Gianni e nonna Maria, per molto tempo lontani per vicissitudini familiari, ma oggi più vicini che mai e ritrovati. E allora la sfida di Camilla è stata anche un traguardo d’amore confermato e pazientemente voluto, con coraggio e una determinazione non comuni. Una piccola storia di sport e cuore. Un viaggio pericoloso in solitaria verso l’amore sicuro che è un po’ la metafora della sua giovane vita. Per noi Camilla ha vinto comunque!