Lampedusa, Cri: "3.800 in hotspot". La portavoce della Commissione Ue: "Serve solidarietà"

Ieri sono stati prodotti 5.000 pasti a pranzo e 5.000 pasti a cena. " Siamo provati ma operativi ", dicono dall'hotspot. " Le persone - aggiungono - per noi vengono prima di ogni altra cosa ". Nella mattinata sono stati effettuati circa 700 trasferimenti ; nella giornata di oggi dovrebbero lasciare l'hotspot complessivamente oltre 2.500 persone .

Sono 3.800 i migranti presenti questa mattina nell'hotspot di Lampedusa. Lo riferisce la Croce Rossa Italiana , i cui 130 operatori e volontari della "stanno facendo oltre l'impossibile", come ha sottolineato ieri il Presidente dell'organizzazione, Rosario Valastro, per assicurare beni di prima necessità.

"L'Italia ha il nostro pieno supporto politico" sulla questione Lampedusa, "stiamo lavorando con Roma dal punto di visto finanziario e operativo". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue, Anitta Hipper, in merito all'emergenza flussi di questi giorni.

Interpellata sulla chiusura all'accoglienza dei migranti annunciata dalla Germania, la portavoce ha aggiunto: "Necessitiamo di solidarietà e contiamo su tutti i Paesi membri. Dobbiamo cooperare a stretto contatto, serve una maggiore solidarietà".

Per fare il punto sulla situazione dei flussi migratori, questa mattina il colloquio telefonico tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il collega francese Gérarld Darmanin. I ministri, dice il Viminale, "hanno concordato sulla prioritaria esigenza di una strategia che punti ad un rapido rafforzamento della cooperazione operativa con i Paesi di origine che possa incidere efficacemente sul blocco delle partenze, onde evitare che il problema si ripercuota anche sui movimenti secondari". Piantedosi e Darmanin "manterranno stretti contatti per aggiornarsi anche in vista del prossimo Consiglio Affari Interni e Giustizia"