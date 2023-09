La portavoce della Commissione: "Serve solidarietà", Metsola a Meloni: "L'Europa risponda insieme"

Altri 84 migranti sono sbarcati a molo Favarolo di Lampedusa. Ventidue egiziani ed eritrei prima e 18 dopo, riferendo di essere salpati da Zuara in Libia, sono giunti autonomamente all'attracco di Favarolo. Un barchino, con 44 originari di Mali, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Liberia e Sierra Leone, è stato invece intercettato, dalla motovedetta Cp302 della Guardia costiera in località Vallone dell'Acqua. Il gruppo, fra cui 5 donne e 1 minore, non è riuscito a toccare terraferma, i militari li hanno bloccati prima che sbarcassero e hanno scortato il natante di 7 metri, salpato da Sfax, fino al molo. I 44 hanno riferito di aver pagato duemila dinari tunisini a testa per la traversata. Sull'isola sono 3.800 i migranti presenti questa mattina nell'hotspot di Lampedusa, riferisce la Croce Rossa Italiana. I 130 operatori e volontari "stanno facendo oltre l'impossibile", ha sottolineato ieri il Presidente dell'organizzazione, Rosario Valastro, per assicurare beni di prima necessità. Ieri sono stati prodotti 5.000 pasti a pranzo e 5.000 pasti a cena. "Siamo provati ma operativi", dicono dall'hotspot. "Le persone - aggiungono - per noi vengono prima di ogni altra cosa". Nella mattinata sono stati effettuati circa 700 trasferimenti; nella giornata di oggi dovrebbero lasciare l'hotspot complessivamente oltre 2.500 persone. Oggi, ha spiegato la responsabile migrazioni della Cri, Francesca Basile, la situazione "sta tornando gradualmente a una gestione meno complessa, e stiamo continuando a fornire servizi di base". Il numero dei 130 operatori sarà incrementato ulteriormente nel corso della giornata, che prevede le uscite di qualche altro migliaio di migranti.

Ansa Migranti Lampedusa

"L'Italia ha il nostro pieno supporto politico" sulla questione Lampedusa, "stiamo lavorando con Roma dal punto di visto finanziario e operativo". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue, Anitta Hipper, in merito all'emergenza flussi di questi giorni. Interpellata sulla chiusura all'accoglienza dei migranti annunciata dalla Germania, la portavoce ha aggiunto: "Necessitiamo di solidarietà e contiamo su tutti i Paesi membri. Dobbiamo cooperare a stretto contatto, serve una maggiore solidarietà". E in serata la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha fatto sapere di aver avuto un colloquio telefonico con la premier Giorgia Meloni: “Lampedusa è l'Europa. E l'Europa deve rispondere insieme. La migrazione è una sfida europea e richiede una risposta europea. Non siamo lontani. La dobbiamo affrontare insieme. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo è indispensabile. Urgente”. Così sul suo profilo X in un post in italiano.