Lampedusa in attesa della premier Giorgia Meloni e della presidente Ue Ursula von der Leyen

Il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron , ha avuto un colloquio telefonico con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui flussi migratori. I due leader – come confermato da fonti dell'Eliseo - hanno convenuto sulla necessità di affrontare questa sfida in modo umano e di rafforzare la cooperazione a livello europeo , in linea con la politica perseguita da Macron dal 2017 e durante la Presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea, per trovare soluzioni efficaci immediate e a lungo termine a questa crisi. Il Presidente francese e la premier italiana hanno discusso dell'azione congiunta che potrebbe essere intrapresa nel Mediterraneo centrale, della prevenzione delle partenze con i Paesi di origine e di transito e, infine, del seguito da dare in Europa al Patto sulla migrazione per rispondere ai flussi migratori irregolari a lungo termine". Macron e Meloni - proseguono le fonti dell'Eliseo - hanno concordato di "continuare a scambiarsi opinioni sugli sviluppi della situazione e di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi governi. In questo contesto, il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, si recherà in Italia nei prossimi giorni per incontrare il suo omologo italiano".

E di fronte al persistere di una delle maggiori emergenze migranti in Italia negli ultimi tempi, la solidarietà europea batte un colpo. La Germania ha infatti deciso di riaprire le porte dell'accoglienza volontaria a chi sbarca sulle coste italiane in base al meccanismo di solidarietà che era stato sospeso qualche giorno fa.

Un annuncio arrivato dalla ministra dell'Interno di Berlino, Nancy Faeser, che ha partecipato a un colloquio telefonico a cinque sull'emergenza migranti organizzata dal collega francese Gerald Darmanin e a cui sono intervenuti l'italiano Matteo Piantedosi, lo spagnolo Fernando Grande-Marlaska e la commissaria europea per gli affari interni Yilva Johansson. Dal colloquio, ha detto al termine Piantedosi, "è emersa la volontà comune di affrontare in modo concreto e con un taglio operativo la questione migratoria". In particolare "per bloccare all'origine le partenze", ha sottolineato il ministro. "E' giunto il momento della solidarietà con l'Italia ma anche della mobilitazione dell'Ue", ha sottolineato dal canto suo la premier francese Elisabeth Borne annunciando la telefonata tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni.

Tutti segnali che, uniti alla missione della presidente del Consiglio insieme a Ursula von der Leyen nell'isola, indicano la volontà dei principali partner europei di esprimere il loro sostegno all'Italia davanti a una situazione particolarmente critica. Ed evitare di finire sul banco degli imputati per le difficoltà che si stanno ancora incontrando per arrivare a un accordo completo sul Patto per l'immigrazione. Ma anche per sbloccare gli aiuti finanziari promessi alla Tunisia secondo quanto previsto dal memorandum d'intesa firmato a Cartagine alla metà di luglio. Dove sono previsti tra l'altro105 milioni di euro per iniziative destinate al contrasto dei trafficanti, attività di ricerca e soccorso in mare e la gestione delle frontiere a Sud del Paese. Soldi ancora fermi a Bruxelles, dove però si respingono le critiche provenienti dall'Italia. "I lavori per l'applicazione del memorandum sono in corso e incontri tecnici tra le parti si svolgono regolarmente", ha precisato un portavoce della Commissione. Ricordando che ci sono precise procedure da rispettare e passi da compiere prima di poter arrivare all'erogazione dei fondi. Che devono essere destinati a progetti ben definiti a cui le autorità tunisine ed europee stanno lavorando insieme.

Ma non è detto che la solidarietà europea basti per affrontare l'emergenza e un trend che ormai pare consolidato. Secondo il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per fare fronte a ondate migratorie come quelle provenienti dall'Africa i muri non servono. E' bensì necessario mobilitare anche l'Onu e pensare che anche la Nato e gli Stati Uniti dovrebbero essere parte della soluzione. Intanto proseguono a tutti i livelli i contatti tra le autorità italiane e quelle europee. A Bruxelles i riflettori sono puntati sulla riunione degli ambasciatori dei 27 dedicata al tema migranti e al relativo Patto in programma la prossima settimana. Un incontro che servirà anche a preparare la sessione del Consiglio affari interni dell'Ue fissata per il 28 settembre prossimo.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, si recheranno a Lampedusa e terranno dichiarazioni congiunte - informa sempre una nota di Palazzo Chigi - alle ore 11.20, presso l'aeroporto dell'isola.