L'Arabia Saudita conferma i tagli, Brent sopra i 90 dollari

La giornata di borsa è stata condizionata in negativo dagli indici dei direttori acquisti, o Pmi, relativi ai servizi. Prima in Cina, dove è sceso sui minimi da 8 mesi, a quota 51,8. Poi nell'Eurozona: 47,9 il dato di agosto, il peggiore dal febbraio 2021 e ben sotto 50, cioè il confine tra contrazione e crescita. Anche in Italia l'indice è appena sotto la soglia: 49,8.

Dati negativi a cui ha fatto da contraltare il calo dei prezzi di produzione in Europa: -7,6% a luglio rispetto a un anno prima.

Le borse dopo un calo iniziale hanno recuperato, alle 16 il Ftse Mib di Milano segna +0,13%. Nel resto d'Europa Londra +0,18%, Francoforte -0,26%, Parigi -0,33%.

Negli Stati Uniti -0,31% per l'indice S&P500, -0,46% per il Nasdaq dei tecnologici.

Intanto sale il petrolio: il Brent sfonda i 90 dollari al barile, +1,48%. Questo dopo che l'Arabia Saudita ha deciso di estendere il taglio alla sua produzione di greggio di 1 milione di barili al giorno per ulteriori 3 mesi, fino alla fine dell'anno. Poco dopo anche la Russia ha annunciato di estendere i suoi tagli, pari a 300.000 barili al giorno.