Latina: spari da un'auto, 7 feriti. 2 maggiorenni arrestati e 2 minori denunciati

A bordo di un'auto hanno esploso ad altezza d'uomo, a più riprese, dei colpi con una carabina ad aria compressa ferendo sette persone e seminando il panico a San Felice Circeo (Latina). La baby gang è stato poi individuata dai carabinieri di Terracina che, dopo un inseguimento, ha arrestato due maggiorenni e denunciato due minorenni. Un quinto è riuscito a fuggire.

I carabinieri sono intervenuti dopo diverse segnalazioni giunte alla sala operativa di Terracina. Le telefonate parlavano di un'auto i cui occupanti avevano esploso alcuni colpi contro i passanti, ferendone alcuni. Durante la perquisizione della vettura, i militari hanno rinvenuto l'arma, un coltello multiuso e diversi proiettili in metallo oltre a due grammi di cocaina. Sette i feriti, tra cui una guardia giurata in servizio, che hanno riportato lesioni giudicate guaribili tra i sette e i dieci giorni. I reati contestati ai giovani sono quelli di violenza e lesioni aggravate da motivi abietti e futili mediante l'utilizzo di armi. I due arrestati, su disposizione della Procura di Latina, sono stati posti ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per domani.