Leonardo Bonucci fa causa alla Juventus, chiede risarcimento danni

Bonucci non "faceva più parte del progetto" di Massimiliano Allegri. Dopo un serrato braccio di ferro con il club bianconero, tra Bonucci e la Juve ancora non è finita. L'ex capitano bianconero dopo essersi accasato all'Union Berlino, ha deciso di fare causa alla Juve per il trattamento ricevuto negli ultimi mesi in bianconero. Il giocatore viterbese, chiede un risarcimento danni di natura professionale e d’immagine dovuto alla presunta mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e di preparazione. Il club lo ha infatti messo fuori rosa, consentendogli di svolgere allenamenti serali in orari differenti rispetto a quelli dei compagni, senza mai incontrare lo staff tecnico. Il giocatore ha dichiarato che qualsiasi cifra dovesse ottenere dall'azione legale verrà destinata a due associazioni benefiche, Neuroland, associazione che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e Live Onlus.