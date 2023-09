L'ex campione del mondo Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Lione

Dopo un’estate turbolenta, il Lione, negli ultimi tempi non ha certo brillato, tanti i problemi con Laurent Blanc. Le quattro gare disputate con Blanc in panchina, infatti, hanno mostrato una squadra incompleta e incapace di pungere le avversarie. L’ultimo posto in classifica ne è una conseguenza. La società ha poi dovuto decidere tra due allenatori italiani, entrambi campioni del mondo, Gennaro Gattuso e Fabio Grosso, che ha vestito la maglia dell’OL tra il 2007 e il 2009. L’ex giocatore di Juventus e Inter approda nella massima divisione francese dopo aver allenato Bari, Verona, Brescia, Sion e Frosinone.

Grosso è atteso oggi a Lione e assisterà alla partita contro Le Havre in programma domenica, in tribuna del Groupama Stadium. La decisione è arrivata 10 giorni dopo il crollo del Lione in casa per 1-4 contro il Paris Saint-Germain, ultima partita di Blanc. Fabio Grosso ha trovato in pochi giorni l'accordo con la squadra. Sul suo nome c'è stata unanimità nel club e tra i giocatori, al contrario della candidatura di un altro campione del 2006, Gennaro Gattuso, al quale aveva pensato il proprietario americano della società. L’annuncio del nuovo tecnico potrebbe alzare il morale dei giocatori, pronti a conquistare i primi punti del campionato già nella prossima gara contro il Le Havre.