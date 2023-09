Onu: Libia, a Derna 11.400 i morti accertati e oltre 10mila i dispersi

I dati arrivano dall'Ocha: l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha aggiunto che il disastro ha causato la morte di 170 persone anche in altre località della Libia orientale.

L'emergenza dell'acqua è la prima da affrontare. Pochi giorni fa l'Unicef ha lanciato l'allarme per 300mila bambini che “stanno affrontando un'altra tragedia dopo oltre un decennio di conflitto. La nostra priorità è aumentare l'assistenza salvavita, in particolare fornendo forniture sanitarie, acqua e servizi igienici, sostegno psicosociale, rintracciare le famiglie e prevenire le malattie trasmesse dall'acqua” ha dichiarato Michele Servadei, Rappresentante dell'Unicef in Libia. "Sappiamo da precedenti disastri in tutto il mondo che le conseguenze delle inondazioni sono spesso più letali per i bambini dell'evento meteorologico estremo stesso. I bambini sono tra i più vulnerabili e sono ad alto rischio di epidemie, mancanza di acqua potabile, malnutrizione, interruzione dell'apprendimento e violenza".