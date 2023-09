In Libia è una catastrofe, diecimila dispersi solo nella città di Derna

Continua ad aggravarsi il costo umano della tempesta mediterranea Daniel che nella notte tra domenica e lunedì ha colpito la Libia orientale (Cirenaica) e in particolare la città di Derna , dove si contano al momento 700 morti e diecimila dispersi, secondo Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Il bilancio è del tutto provvisorio: Tamer Ramadan, inviato in Libia delle due organizzazioni, ha detto ai cronisti che “ si potrebbero raggiungere le migliaia di vittime ”.

I soccorritori, tra i quali soldati, lavoratori pubblici, volontari e residenti stavano scavando tra le macerie per recuperare i corpi. Si muovono con i gommoni per recuperarne altri che affiorano dall'acqua . Non ci sono ruspe né scavatori . I lavoratori del cimitero dicono di avere sepolto più di 200 vittime nella sola giornata di ieri.

Dall'Italia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere che una squadra di valutazione è già in partenza per le zone inondate, coordinata dalla protezione civile. Dopo questa prima ricognizione, si punta a mettere in campo un intervento strutturato già nei prossimi giorni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al presidente del Consiglio Presidenziale dello Stato di Libia (cioè il governo occidentale di Tripoli), Mohamed Younis Al-Menfi, il seguente messaggio: "Le inondazioni provocate dall'uragano Daniel, che ha così duramente colpito la parte orientale della Libia ed in particolare la città di Derna, provocano profonda tristezza e sentimenti di sincera partecipazione al dolore dell'amico popolo libico. In questo spirito, desidero far pervenire a Lei, signor Presidente, e alle famiglie dei deceduti il profondo cordoglio dell'Italia tutta e mio personale. Ai numerosi feriti e a quanti hanno subito pesanti perdite materiali auguriamo un pronto ristabilimento. Nel ribadire la nostra sincera vicinanza, Le confermo altresì la disponibilità dell'Italia a contribuire ai soccorsi".