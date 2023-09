Libia, potrebbero essere 10mila i morti. Nazioni Unite: "Calamità di proporzioni epiche"

La portavoce dell'Oms, Margaret Harris ha detto che ''a memoria d'uomo non si è mai verificata una tempesta come questa nella regione, quindi è un grande shock''. I soccorritori e i residenti continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti e morti. Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha inviato le sue condoglianze alle autorità libiche e alle famiglie delle vittime, aggiungendo che le Nazioni Unite stanno lavorando con le autorità per valutare i bisogni e sostenere gli sforzi di soccorso.

La squadra è composta da 52 membri di un'unità specializzata, 4 cani da ricerca, un'équipe di 3 medici, una squadra di subacquei e una di estrazione dell'acqua dotata di pompe ad alta capacità. Per localizzare le vittime travolte dalle acque verranno utilizzati anche avanzati dispositivi di monitoraggio termico e un drone, mentre un ospedale da campo annesso alla Protezione Civile contribuirà alle operazioni di soccorso e aiuterà i feriti. Il presidente tunisino Kais Saied ha dato istruzioni per un coordinamento urgente con le autorità libiche.

" La Difesa e le Forze Armate daranno il loro massimo sostegno per aiutare il popolo libico, colpito da un devastante alluvione ", ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto , che già ieri aveva disposto allo Stato Maggiore della Difesa e al Covi (Comando Operativo di Vertice Interforze) di fornire immediatamente tutto l'aiuto possibile delle Forze armate italiane alla Libia e al suo popolo. La San Marco potrebbe trasportare il restante personale della Protezione civile, della Croce rossa italiana e di tutto il materiale necessario di sostegno della Difesa. Tra questi ci sono anche due elicotteri per le eventuali attività di ricerca e recupero.

La Difesa italiana si mobilita per la Libia colpita dalle alluvioni. Partiranno oggi dall'aeroporto militare di Pisa, 2 C 130 J dell'Aeronautica Militare per tre viaggi che ospiteranno il trasporto di personale dei Vigili del fuoco e, in particolare, esperti di rischio acquatico con relative attrezzature di supporto e materiale logistico di prima necessità. È già partita , nel frattempo, la nave San Giorgio della Marina Militare che raggiungerà l'area di Derna nelle prossime 24 ore per assicurare le funzioni logistiche, di Comando e Controllo, oltre che di supporto sanitario, al previsto dispositivo nazionale di schieramento a sostegno delle popolazioni delle aree alluvionate. Inoltre, è in corso di valutazione, qualora le condizioni sul terreno dovessero richiederlo, anche l'impiego di Nave "San Marco" della Marina Militare .

E arrivano le immagini in timelapse che mostrano il momento in cui la tempesta si abbatte sulla Libia.

I residenti hanno pubblicato video online che mostrano le gravi devastazioni. Interi isolati sono stati cancellati lungo Wadi Derna , un fiume che scende dalle montagne attraverso il centro della città. L'acqua, secondo alcune testimonianze, sarebbe salita fino a tre metri . Molte persone sono state trascinate dalla massa d'acqua fino in mare , dove sono in corso le ricerche a bordo di gommoni.

A complicare tanto i soccorsi quanto la possibilità di ottenere informazioni precise, la peculiare situazione del Paese nordafricano, diviso tra i territori a ovest, controllati da un governo con sede nella storica capitale Tripoli e riconosciuto dalla comunità internazionale, e la più vasta regione orientale, che comprende Derna, dove a fare legge è il governo con sede a Tobruk , supportato da Egitto, Emirati e Russia e presieduto dal maresciallo Haftar. E proprio il presidente russo Putin ha espresso le sue condoglianze al presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed al-Menfi. “Vi prego di accettare le mie sincere condoglianze per le numerose morti e i danni su larga scala causati dall'uragano e dall'alluvione nel nord-est del vostro Paese” ha detto Putin in un telegramma pubblicato sul sito web del Cremlino. Putin ha inoltre espresso la disponibilità a fornire tutta l'assistenza necessaria alle autorità libiche.

I soccorritori, tra i quali soldati, lavoratori pubblici, volontari e residenti scavano tra le macerie per recuperare i corpi. Non ci sono ruspe né scavatori . I lavoratori del cimitero dicono di avere sepolto più di 200 vittime nella sola giornata di ieri.

“È appena atterrato in Libia il team italiano, decollato nel primo pomeriggio da Ciampino, composto da personale del nostro Dipartimento della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comando operativo di vertice interforze e del ministero degli Affari esteri”. Lo comunica il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, specificando che “il team opererà, d’intesa con le autorità locali, nei territori devastati dall'uragano Daniel, nella zona orientale del Paese nordafricano”. Avrà il compito di valutare la situazione nella zona in cui potrà dispiegarsi l'impegno italiano e acquisire tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione di un intervento strutturato già a partire dai prossimi giorni.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere che una squadra di valutazione è già in partenza per le zone inondate, coordinata dalla protezione civile. Dopo questa prima ricognizione, si punta a mettere in campo un intervento strutturato già nei prossimi giorni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al presidente del Consiglio Presidenziale dello Stato di Libia (cioè il governo occidentale di Tripoli), Mohamed Younis Al-Menfi, il seguente messaggio: "Le inondazioni provocate dall'uragano Daniel, che ha così duramente colpito la parte orientale della Libia ed in particolare la città di Derna, provocano profonda tristezza e sentimenti di sincera partecipazione al dolore dell'amico popolo libico. In questo spirito, desidero far pervenire a Lei, signor Presidente, e alle famiglie dei deceduti il profondo cordoglio dell'Italia tutta e mio personale. Ai numerosi feriti e a quanti hanno subito pesanti perdite materiali auguriamo un pronto ristabilimento. Nel ribadire la nostra sincera vicinanza, Le confermo altresì la disponibilità dell'Italia a contribuire ai soccorsi".