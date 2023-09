L'iPhone 12 emette troppe radiazioni: allerta in Europa dopo il ritiro dal mercato in Francia

"Ho contattato rapidamente l'IBPT-BIPT (autorità di regolamentazione) per chiedere un'analisi sulla potenziale pericolosità del prodotto", ha spiegato Michel, aggiungendo di aver anche chiesto all'autorità di regolamentazione di sottoporre a revisione tutti gli smartphone Apple, nonché i dispositivi fabbricati da altri produttori, in una fase successiva.

Intanto l'allarme scuote altri Paesi europei. A correre ai ripari anche il Belgio . Il segretario di Stato per la digitalizzazione, Mathieu Michel, ha dichiarato alla Reuters: "È mio dovere assicurarmi che tutti i cittadini... siano al sicuro" e ha detto che chiederà all'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni di analizzare i potenziali rischi per la salute legati al dispositivo attenzionato.

L’Agenzia nazionale per le frequenze francese ha chiesto ad Apple di “adottare tutti i mezzi disponibili per rimediare rapidamente a questo malfunzionamento” sugli apparecchi già venduti, pena il loro ritiro. “Ho fiducia nel senso di responsabilità dell’azienda nel rispettare le nostre regole. La mia missione è farle rispettare. Se non lo farà, sono pronto a ordinare il ritiro degli iPhone 12 in circolazione”, ha dichiarato il ministro francese del Digitale Jean-Noël Barrot, in un’intervista a Le Parisien .

Il ritiro dal mercato di iPhone 12 deciso dalla Francia , dopo che i test dell'Agenzia nazionale per le frequenze francese (ANFR) hanno rilevato valori oltre i limiti di onde elettromagnetiche emesse dal dispositivo e assorbite dal corpo umano, mette in allarme tutta l'Europa.

Anche l'autorità tedesca di regolamentazione della rete BNetzA ha affermato che potrebbe avviare un procedimento simile ed è in stretto contatto con le autorità francesi. L'ente ha ribadito che il lavoro in Francia potrebbe fungere da guida per l'Europa nel suo insieme e che esaminerà la questione per il mercato tedesco se il processo in Francia andasse avanti. Mentre l'autorità di vigilanza digitale olandese ha affermato che sta esaminando la questione e chiederà spiegazioni all'azienda statunitense.

In Italia, Il ministero dell'Industria ha affermato che sta monitorando la situazione ma che per il momento non intraprende alcuna azione.

Mercoledì Apple ha affermato che l’iPhone 12, lanciato nel 2020, è stato certificato da diversi organismi internazionali come conforme agli standard globali sulle radiazioni, che ha fornito diversi risultati di laboratorio dimostrando la conformità del telefono all’agenzia francese e che sta contestando i suoi risultati.

Apple non suddivide le vendite per paese o modello. Lo scorso anno i suoi ricavi in ​​Europa sono stati pari a circa 95 miliardi di dollari, rendendo la regione la seconda più grande dopo le Americhe.