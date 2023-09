L'Italia del basket tra le prime otto al mondo, gli Azzurri hanno battuto il Portorico 73-57

Reduce dall' impresa con la Serbia , l'Italbasket si è imposta nell'ultima gara della seconda fase a gironi del Mondiale 2023. A Manila va in scena un match di continui botta e risposta e parziali da una parte e dall'altra, con gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco bravi ad allungare più volte e rispondere sempre presente ai tentativi di rimonta avversari: sugli scudi Tonut e Ricci protagonisti con 15 punti a testa, Fontecchio con una doppia doppia da 12 punti e altrettanti rimbalzi (seppur tirando 5 su 16), capitan Datome letale nei momenti più delicati (3 su 5 da tre) e un Melli straordinario a rimbalzo (12 catturati).

Ora si aspetta la gara tra Serbia e Repubblica Dominicana per capire se l'Italia passerà il girone da prima (in caso di vittoria serba) o da seconda (in caso di vittoria dominicana). I primi due canestri della sfida sono dei portoricani, poi con un gran parziale di 15-0 firmato soprattutto da Tonut (10 punti in un amen), gli azzurri provano subito a scappare via toccando la doppia cifra di vantaggio. I caraibici però non si lasciano intimorire e sull'asse Waters-Romero ricuciono immediatamente lo strappo tornando a contatto sul -3. Ma il match continua a vivere di parziali e contro-parziali, così l'Italia ritrova ritmo offensivo e con un 7-0 chiude il primo periodo di nuovo sul +10.

Nel secondo quarto la squadra di Pozzecco inizia a commettere troppi errori, sia in fase di costruzione di gioco che a livello di conclusioni, tornando a vedere i fantasmi nel tiro dall'arco come successo nelle prime due gare del Mondiale (3 su 17 al riposo lungo). Gli Azzurri, dopo aver gestito la doppia cifra di vantaggio per alcuni minuti, fanno fatica ad arrivare al ferro e piano piano si lasciano rosicchiare punti dagli avversari, che con un 9-3 chiuso da un bel canestro sulla sirena di Waters accorciano di nuovo sul -3. Al rientro dagli spogliatoi prosegue l'affanno italiano, il Porto Rico ritrova il secondo vantaggio del match dopo quello dei primissimi minuti, poi un parziale di 10-1 sembra ridar fiducia a Melli e compagni che si riportano sul +4 prima d'iniziare l'ultimo quarto. In apertura di quarto periodo due bombe consecutive di Datome e Ricci e un successivo canestro al ferro di Fontecchio regalano il massimo vantaggio all'Italia sul +12. Da quel momento in poi i caraibici non trovano piu' ispirazione offensiva, gli azzurri uccidono la gara con un Ricci scatenato e chiudono sul 73-57.