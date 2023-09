Canada-Italia 3-0: Sonego battuto da Galarneau, Musetti da Diallo, doppio ko al tie-break del terzo

Inizia male l'Italtennis di Volandri: Lorenzo Sonego stecca il primo incontro di Davis contro il Canada campione in carica. L'azzurro perde contro Alexis Galarneau numero 200 del mondo, il tennista italiano, numero 38, cede 7-6 6-4 in due ore e 22 minuti. Match da dimenticare per il piemontese, che dal 5-3 nel primo parziale si è irrigidito, cedendo il passo al sorprendente avversario al tie break dopo aver fallito due set point. Nel secondo parziale Sonego non riesce a cambiare gioco con un servizio non sempre all'altezza e soprattutto poca mobilità a fondo campo: il canadese si impone 6-4.

Non va meglio a Lorenzo Musetti: il numero 18 del mondo (e numero uno italiano in questa Davis vista l'assenza di Sinner) ha ceduto 7-5, 6-4, in un'ora e 23 minuti, a Gabriel Diallo, numero 158 del ranking. "Diallo non ha mai avuto un calo - ha detto poi in conferenza stampa Musetti - il mio obiettivo contro questi battitori è portare al tiebreak il set ma non ci sono riuscito in entrambi i parziali e il mio rimpianto è questo. Poi lui è stato bravo a non concedermi niente, e se mantiene questa costanza non resterà a lungo 150 del mondo".