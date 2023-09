L'Italia stecca la prima: Sonego perde 7-6 6-4 contro Alexis Galarneau

Inizia male l'Italtennis di Volandri: Lorenzo Sonego stecca malamente il primo incontro di Davis contro il Canada campione in carica. L'azzurro perde contro Alexis Galarneau numero 200 del mondo, il tennista italiano, in campo solo nel primo set, cede 7-6 6-4. Match da dimenticare per il piemontese, che dal 5-3 nel primo parziale si è irrigidito, cedendo il passo al sorprendente avversario che non ruba nulla, anzi se la gioca alla grande con una straordinaria mobilità in campo. Si arriva al tie break ma l'italiano dopo aver conquistato due set point cede il primo set in poco più di un'ora. Sonego non riesce a cambiare gioco, nessun piano b, servizio non sempre all'altezza e soprattutto poca mobilità a fondo campo. Secondo set sempre in mano al canadese che brekka l'italiano e vince abbastanza in scioltezza (6-4).