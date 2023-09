Lo schianto della Freccia tricolore: dimesso il papà della bimba morta. Procura Ivrea apre inchiesta

Il giorno dopo il drammatico schianto della Freccia Tricolore avvenuto a San Francesco al Campo, nei pressi dell'aeroporto di Torino-Caselle, in cui è rimasta uccisa una bimba di 5 anni e sono rimasti feriti i genitori e il fratellino della piccola, è il giorno delle domande.

Le domande di Paolo Origliasso papà della piccola Laura, la bimba che ha perso la vita, il quale si è visto travolgere dal fuoco senza poter fare nulla.

"Il papà ha ripercorso la scena questa notte un migliaio di volte, cercando di chiedersi cosa avrebbe potuto fare di diverso", ha raccontato questa mattina ai cronisti il dottor Maurizio Berardino del Cto parlando della notte trascorsa nella struttura dall'uomo, a causa delle ustioni riportate nel tentativo di estrarre la figlia dall'auto in fiamme.

Anche la mamma di Laura era in uno stato di "angoscia" ed entrambi "sono stati in grado di ricostruire" quanto avvenuto. "Il nostro compito di medici, in quei momenti concitati, era di non farci coinvolgere a livello emotivo e rimanere concentrati, di non farci scappare nulla ma essere anche discreti e delicati. Abbiamo preferito fare un passo indietro", ha spiegato ancora il dottor Berardino.

L'uomo è stato appena dimesso con 20 giorni di prognosi, mentre la moglie è ancora in ospedale perché - spiega il medico - le sue ustioni "sono di estensione maggiore e il chirurgo plastico preferisce ricoverarla per poterla seguire meglio". Paolo Origliasso e Veronica Vernetto sono stati tenuti in osservazione tutta la notte al Cto e hanno riposato. Non ci sono problemi clinici gestionali. L'altro figlio della coppia, un bambino di 12 anni ha riportato ustioni sul 30% del corpo. Il piccolo, fanno sapere i medici, ha trascorso una notte tranquilla.

Ieri sera è stato sedato in termini precauzionali in Rianimazione del Regina Margherita e medicato per le ustioni. Attivato anche per lui supporto psicologico dedicato con Psicologa esperta per i casi pediatrici. Sul bimbo questa mattina è iniziato il graduale risveglio dalla sedazione precauzionale con il supporto della stessa Psicologa. Le condizioni cliniche complessive sono buone e lo stato generale non lascia preoccupati.