L'omaggio di Napoli al musicista ucciso: tutti in ginocchio davanti al luogo dell'omicidio

Una città colpita al cuore ma che non si arrende.

Questo il sentimento che ha animato la marcia per rendere omaggio al musicista 24enne , ucciso con tre colpi di pistola in Piazza Municipo a Napoli da un 16enne con precedenti per tentato omicidio. Ieri il corteo in memoria di Giovanbattista Cutolo si è inginocchiato davanti al bar dove è avvenuto l'omicidio, accogliendo l'invito della mamma del ragazzo, Daniela Di Maggio.

"Tutti in ginocchio per mio figlio. Giogiò, queste sono le persone che hai aiutato e loro aiuteranno te. Ora ti veniamo a portare l'ultimo saluto", le parole della donna. "Mio figlio in una piazza così bella è stato ucciso. Ma chi lo ha ucciso, ha ucciso anche coloro che stanno dietro di me. Chiediamo giustizia, pena certa. Ergastolo!", ha detto la donna, in un intervento accolto da forti applausi.

I partecipanti alla manifestazione si sono radunati nei pressi del locale dove il 24enne è stato ucciso. In prima fila anche la mamma di Francesco Pio, giovane assassinato alcuni mesi fa da un coetaneo a Napoli.

"Giustizia per Giovanni!", è l'urlo ripetuto davanti al luogo del delitto, dove sono stati posti rose bianche ed altri fiori. "Il nostro fratello ci sta guardando - ha detto un amico -, non tornerà mai indietro, ma noi siamo qui per cercare di migliorare la società e fare in modo che queste cose non accadano mai più". Dal corteo si leva un urlo, "Via il tumore!", in riferimento alla "criminalità che uccide Napoli". E ancora "Giogiò ti amiamo".

La manifestazione si è sciolta con la gratitudine commossa della madre del ragazzo ucciso ai tanti partecipanti: "Grazie a tutti", ha detto Daniela Di Maggio dal megafono.