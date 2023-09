Lotta ai tumori del sangue, torna Fitwalking per Ail in 21 città italiane

Torna in campo la solidarietà con l'appuntamento con la Fitwalking for Ail, la camminata solidale non competitiva organizzata da Ail per raccogliere fondi per sostenere la ricerca e l'assistenza dei pazienti con tumori del sangue e dei loro famigliari.

L’iniziativa, giunta alla 7° edizione, si svolgerà in tutta Italia, da nord a sud, in 21 città italiane. In apertura dell'evento, patrocinato da Coni, Federazione Italiana di Atletica leggera, Associazione Italiana Cultura sport, Fiasp e Csi-Centro Sportivo Italiano, nel Villaggio nazionale di Roma, ci saranno interventi istituzionali, testimonianze e uno sportello informativo sulle attività dell'Associazione per trascorrere insieme una mattinata dedicata al benessere fisico e allo sport.

A Roma, sulla Terrazza del Pincio di Villa Borghese, dalle ore 9 è stato allestito il Villaggio nazionale dell'evento.

Fitwalking for Ail

La Fitwalking for Ail è un importante appuntamento per raccontare i traguardi raggiunti e le ulteriori prospettive nella cura dei tumori del sangue e per informare i pazienti affetti da queste patologie sulla possibilità di condurre una vita attiva e incoraggiandoli quindi alla pratica dello sport. L'iniziativa di sensibilizzazione, nata nel 2017, continua a essere una speciale occasione per i pazienti e per gli ex pazienti per trascorrere una giornata all'aria aperta, facendo movimento e attività fisica. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, hanno infatti determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. È necessario però continuare su questa strada per raggiungere sempre nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più curabili.

Come aderire all’iniziativa

Per tutta la giornata, sarà possibile testimoniare la solidarietà ai pazienti ematologici postando sui canali social di Ail una foto o un video con l'hashtag #versonuovitraguardi. Ogni partecipante iscritto riceverà un kit da utilizzare durante la camminata.

Le 21 città in cui sarà possibile partecipare alla Fitwalking for Ail 2023

Ascoli Piceno, Benevento, Biella, Caltanissetta, Campobasso, Castel del Monte, Cosenza, Frosinone, Genova, Novara, Palermo, Pesaro, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siena, Teramo, Torino e Trieste.

Progetto Ambiente e Salute

Quest'anno la Fitwalking for Ail rientra tra le attività legate al progetto Ambiente e salute. Secondo gli obiettivi dell'Agenda 2030, infatti, un approccio integrato che comprenda l'ambiente fisico, sociale, economico, ecologico e culturale del contesto territoriale è l'unico possibile per promuovere la salute umana e la sostenibilità ambientale.