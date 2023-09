L'ultimo saluto a Rossella vestita da sposa, il vescovo:"Affamata di vita, desideravi l'amore pieno"

Commozione e una rabbia composta hanno accompagnato oggi a Roma i funerali di Rosella Nappini svoltosi in un cortile dell'ospedale San Filippo Neri dove la 52enne, uccisa lunedì scorso, prestava servizio come infermiera.

L'ultimo saluto alla donna, accoltellata a morte nell’androne del palazzo in cui abitava nel quartiere Trionfale, ha visto la partecipazione di parenti, amici e colleghi ed è stato officiato dal vescovo ausiliario di Roma, monsignor Benoni Ambarus.

"Desiderava sposarsi, e ora è stata vestita da sposa", ha evidenziato il vescovo rivolgendosi al feretro di Rossella nel corso della cerimonia funebre. “Desideravi l’amore pieno. Ora sei nella pienezza di vita. Il Padre ti accoglie come figlia nella Sua Casa” le parole dell'officiante, dopo la lettura del passo evangelico sulla resurrezione di Lazzaro dal Vangelo di Giovanni.

"Hanno sottolineato in tanti che questo ospedale per te sembrava più casa tua che quella vera - ha detto ancora monsignor Benoni Ambarus - non facevi distinzione tra le persone e le trattavi alla pari. In tanti hanno evidenziato che tu eri un'affamata di vita e di amore e che cercavi l'amore. Come tutti noi che siamo tutti poveri d'amore e speriamo nell'inconscio di essere amati e che qualcuno ci accolga cosi' come siamo".