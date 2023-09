E' morta a 26 anni Violeta Mitul, talento della Nazionale moldava. Militò anche in Italia

L'annuncio della Federcalcio moldava: "Con profonda tristezza e dolore nell'anima, la Federcalcio moldava esprime le sue sincere condoglianze e il suo profondo rammarico per la scomparsa della calciatrice della nazionale Violeta Mitul. Una delle migliori giocatrici della Nazionale femminile ha subito un tragico incidente durante un'escursione in montagna, dove si trovava con le compagne di squadra". Considerata uno dei migliori talenti del calcio femminile europeo, l'atleta aveva indossato la maglia della nazionale femminile moldava in 40 partite.

Violeta Mitul, 26 anni, è deceduta durante una gita a Vopnafjörður, Islanda. La calciatrice, terzino sinistro, aveva militato anche in Italia, nell’Apulia Trani, conquistando la promozione in Serie B.

Anche la Uefa si unisce al cordoglio: “Il calcio europeo piange la morte della giocatrice della nazionale moldava Violeta Mitul. Riposa in pace, Violeta”.

La sua squadra di calcio, l'Einherji, in una nota si dice affranta della sua scomparsa e come sia stato un grande shock per tutta la squadra.