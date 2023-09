Euro 2024, Macedonia del Nord-Italia. Il debutto di Spalletti sulla panchina azzurra sabato

Nazionale in allenamento

Il successore di Roberto Mancini sta continuando la preparazione a Coverciano. L'obiettivo naturalmente è cominciare nel migliore dei modi, con un successo per risalire nella classifica del girone e riportare fiducia ed entusiasmo nell'ambiente.

Il commissario tecnico sta alternando lavoro al video e esercitazioni in campo, tenendo tutti coinvolti e partecipi: per le scelte definitive di formazione attenderà l'ultimo momento, la certezza è il modulo4-3-3 provato più volte in questi giorni.

Rimangono i dubbi invece per quanto riguarda la coppia dei centrali difensivi, il ruolo di regista (duello fra Locatelli e Cristante) nella mediana con Barella e Tonali, e la composizione del tridente: Immobile appare in vantaggio nel ballottaggio con Raspadori, per gli altri due posti scalpitano Chiesa e Politano ma attenzione alla variabile Zaccagni.