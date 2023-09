Maltempo e piogge da Nord a Sud, nubifragio a Napoli. Oggi allerta gialla in sette regioni

A Borgoricco, nel padovano , verso le 18 una tromba d'aria ha fatto volare via le tegole da diverse abitazioni e la copertura dei capannoni. Interrotta anche la corrente elettrica in alcune case. Danneggiato un ristorante che ha dovuto chiudere. A Loreggia due sottopassi allagati sono stati chiusi.

L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia ha fatto sentire i suoi effetti da Nord a Sud : a Milano una grandinata ha imposto lo slittamento di mezz'ora dell'inizio di Milan-Verona mentre su Napoli si è abbattuto un autentico nubifragio che ha mandato in tilt i trasporti. Disagi anche in Trentino, Toscana e Puglia con danni alle coltivazioni causati da trombe d'aria e grandine.

Intanto l'autunno è arrivato a Napoli con una bomba d'acqua che ha paralizzato la circolazione e ha causato danni alle strade e alle ferrovie. La Circumvesuviana ha subito ritardi a causa degli allagamenti con treni fermi anche per 30 minuti e ripercussioni sia sulla linea Napoli-Poggiomarino, sia su quella che porta a Pompei e alla Costiera Sorrentina.

Il maltempo proseguirà anche oggi , con i temporali che investiranno soprattutto il Sud e la fascia adriatica : per la giornata di domenica la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla su parte dell'Emilia-Romagna e delle Marche, sull'intero territorio di Abruzzo, Molise, Campania e Puglia , e su parte della Basilicata .

Napoli, allagamenti in tutta l'area 23092023

In Puglia nubifragi e raffiche di vento hanno investito la provincia di Foggia: a San Nicandro Garganico circa 600 famiglie sono rimaste senza energia elettrica per l'allagamento di una centrale dell'Enel. Allagamenti anche a San Severo dove squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute in diverse zone.

La Coldiretti Puglia ha riferito di grandinate e tempeste d'acqua in provincia di Bari sull'area nord attorno a Terlizzi e in provincia di Foggia a San Severo, Lucera e San Nicandro Garganico, con danni alle coltivazioni proprio nei primi giorni di formazione dei frutticini.