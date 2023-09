Maltempo a Milano, esonda il Seveso, donna soccorsa in un sottopasso allagato, danni a linea tram

Forti piogge nella notte hanno colpito Milano e la sua provincia. A causa dei 60 millimetri di pioggia, caduti in tre ore, il Seveso è esondato in via Valfurva, in zona Niguarda. Il sistema di emergenza di protezione civile è entrato in funzione per il monitoraggio dei fiumi e delle strade allagate a causa della pioggia. Allagato il sottopasso di via Negrotto, tra i quartieri Bovisa e Bovisasca.



Dalla notte - fa sapere l'assessore alla Sicurezza e protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, sono in attività le idrovore di Mm e della Protezione civile. Continua il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro. "Massima attenzione per rischio esondazione a Niguarda in via Valfurva e in Istria. Intanto si controlla anche il Lambro. Intanto si sta lavorando senza sosta a sorpasso Negrotto allagato", ha fatto sapere Granelli.