Manovra di bilancio, oggi vertice di maggioranza tra mille incognite

L'appuntamento per i capigruppo della coalizione è a Palazzo Chigi, oggi alle 18.30. L'atmosfera, non proprio delle più serene.



Il vertice di maggioranza, in vista giovedì del primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, ha infatti come obiettivo principale quello di definire i contorni della prossima manovra economica. Ma i margini di movimento saranno più stretti del previsto, perché è proprio dall'economia, quella italiana e quella mondiale, che arrivano le cattive notizie: i venti di recessione che spirano da noi come in Europa, il rallentamento della Cina, i prezzi del petrolio in netto rialzo dopo gli accordi in seno all'Opec+ per frenare la produzione, le borse in frenata.

Stando alle indiscrezioni della vigilia, il governo ha già pronte alcune misure di bandiera da presentare in tempi stretti: nuovi sostegni per arginare il caro bollette (quelli in vigore scadono a fine mese), un bonus benzina per i bassi redditi contro la corsa dei prezzi dei carburanti, una ulteriore stretta sul superbonus, che in questi giorni è stato accusato di avere aperto una voragine nei conti pubblici, con correzioni per salvare i condomìni con lavori già avviati.

I partiti della coalizione, che guardano già alla campagna elettorale per le Europee del 2024, non nascondono richieste più ambiziose.

“Misure per lavoro, imprese, famiglie, natalità, sostegno ai redditi più bassi”, come dice il capogruppo di Fdi, Lucio Malan. La Lega del resto riprende a cavalcare i suoi temi storici, a partire dall'autonomia. E Forza Italia vuole portare a casa sia il taglio del cuneo fiscale che l'aumento delle pensioni minime.

Palazzo Chigi insiste però sulla linea della prudenza: le risorse sono poche e saranno dirottate sulle priorità. Quindi saranno declinate - almeno per ora - le impuntature sulle bandierine politiche dei singoli partiti. Alcuni capisaldi restano fermi, anche se è da vedere quali saranno le scelte concrete: il taglio del cuneo fiscale, qualche forma di sostegno ai redditi più bassi, provvedimenti a tutela delle famiglie e per promuovere la natalità.

Ma il ministero dell'Economia e Finanza attende anche, da tutti i dicasteri ed entro il 10 settembre, proposte di tagli e risparmi.

Con l'opposizione sul piede di guerra contro le ipotesi di tagli lineari, soprattutto nel settore delicato e centrale della Sanità pubblica e in quello delle pensioni. “I temi critici non sono mai risolti, i tavoli di discussione sono finti”, denuncia il leader della Cgil Maurizio Landini: “Sulle pensioni stiamo tornando alla versione peggiore della Fornero, la precarietà sta aumentando, sugli appalti non hanno cambiato nulla e rimane il problema del fisco e dei salari”.