Manovra: in corso il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Tajani: "Le premesse sono buone"

Riunione in corso a Palazzo Chigi. La premier compatta le forze prima di partire per il G20 in India. Il vertice di maggioranza è stato convocato in vista della ripresa dei lavori parlamentari e soprattutto in vista della costruzione della legge di bilancio. Alla riunione partecipano la premier Giorgia Meloni, i due vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, e poi i capogruppo di maggioranza: Tommaso Foti e Lucio Malan di FdI, Paolo Barelli e Licia Ronzulli di Forza Italia, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari della Lega e Maurizio Lupi di Noi Moderati. Non partecipa alla riunione in sala Verde, invece, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.

Come da anticipazioni della vigilia il vertice servirà a fare il punto sugli aspetti principali dell'azione di Governo, a partire dalla manovra "ma senza entrare nel dettaglio delle cifre".

Si registrano subito i commenti dei due vicepremier. Il leader leghista ha affermato che "i soldi che ci sono andranno per l'aumento di stipendi e pensioni, non ci saranno sbavature", mentre Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sottolinea al vertice maggioranza che le “premesse sono buone”.