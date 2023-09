Marcell Jacobs: "Paolo Camossi non è più il mio allenatore"

Marcell Jacobs lascia l'allenatore Paolo Camossi. "È vero - dice il campione olimpico in un'intervista esclusiva a Gazzetta.it - la nostra collaborazione si è esaurita. Paolo non è più il mio allenatore. Insieme abbiamo scritto la storia dell’atletica italiana e mondiale. Abbiamo condiviso momenti bellissimi. Ma la vita ha le sue fasi e siamo arrivati alla conclusione che sia giusto separare le nostre strade. È stata una decisione difficile, non lo nascondo. Paolo è stato per me una guida importante, fondamentale. Gli auguro di avere fortuna e successo nella futura carriera professionale. Anche se le nostre strade si dividono, resta per me un grande coach".

Il futuro del campione ora crea tante domande nei fan: “Avverto la necessità di un cambiamento totale, di nuovi stimoli e, soprattutto, un gruppo con il quale condividere le sessioni di lavoro più dure. Io e la mia famiglia lasceremo Roma: ci sono diverse opzioni sul tavolo, in Italia e all’estero”, ha detto Marcell sempre a Gazzetta.it.

I sospetti del divorzio dall'allenatore già aleggiavano, sia perché Camossi non era presente alla festa dell’anniversario di matrimonio del campione olimpico con Nicole Daza, sia perché il telecronista sportivo Franco Bragagna in tv aveva parlato di rapporto “logorato” e poi aveva accennato alla possibilità che il futuro di Jacobs potesse essere insieme all'allenatore Giorgio Frinolli.

Dopo una stagione tormentata dagli infortuni. bisogna augurare al campione che il cambio di allenatore non abbia conseguenze sulle sue prestazioni.