L'appello della Croce Rossa: "Servono 100 mln di euro per le emergenze". Rabat nella polemica

La Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Ifrc) ha lanciato oggi un appello per raccogliere fondi per circa 100 milioni di euro per sostenere le operazioni di soccorso. "Abbiamo bisogno di 100 milioni di franchi svizzeri (105 milioni di euro) per poter rispondere ai bisogni più urgenti", come sanità, acqua, servizi igienico-sanitari, ha dichiarato la direttrice delle operazioni della Firc, Caroline Holt, durante una conferenza stampa a Ginevra.

Dopo la quinta notte all'addiaccio nelle zone colpite dal terremoto di venerdì scorso, in Marocco si continua a scavare sotto le macerie per recuperare le vittime - quasi 3000 - 2862 per la precisione, secondo l'ultimo bollettino ufficiale. Il terremoto è stato considerato il più imponente per magnitudo (6.8) degli ultimi 60 anni dopo quello di Agadir.

Il Regno nordafricano guidato da Mohamed VI che è spesso all'estero anche per motivi di salute, è entrato in una difficile impasse: il Re non si è ancora visto sulle zone devastate mentre aumentano le vittime e si registra un numero troppo limitato di squadre di soccorso straniere sulla corsa contro il tempo per trovare eventuali superstiti sulle montagne dell'Atlante, dove molti villaggi rimangono ancora inaccessibili. Le autorità marocchine hanno affermato di avere "risposto favorevolmente" alle offerte di aiuto delle squadre di ricerca e soccorso di Spagna, Qatar, Gran Bretagna ed Emirati Arabi Uniti, ma non hanno ancora accettato ulteriori proposte di aiuto da altri paesi nonostante la natura urgente della situazione.

Paesi come Italia, Francia, Stati Uniti e Turchia, hanno offerta la loro disponibilità immediata a fornire assistenza, ma non hanno ricevuto il nullaosta di Rabat. L'agenzia di stampa statale marocchina ha affermato che le autorità di Rabat "hanno effettuato una valutazione precisa dei bisogni sul campo, dato che il mancato coordinamento in tali situazioni potrebbe essere controproducente". Il re del Marocco Mohammed VI nel frattempo ha ringraziato i paesi amici per le loro offerte di aiuto e non esclude la possibilità di accettare l'aiuto di altri paesi

La vicenda è particolarmente rilevante per quanto riguarda la proposta della Francia, un paese che con il Marocco vanta uno stretto rapporto politico, storico e diplomatico per il fatto che per oltre quarant’anni è stato un protettorato francese, di fatto una colonia. Eppure il presidente Emmanuel Macron dal G20 di New Delhi è stato tra i primi a esprimere la disponibilità del suo Paese, ricordando che milioni di cittadini francesi hanno radici marocchine e familiari nelle regioni colpite dal terremoto e si tratta di una “tragedia che tocca nel profondo il popolo francese”. Anche la Turchia, colpita recentemente da un terribile sisma che ha causato 60mila morti, ha offerto esplicitamente il proprio aiuto al Marocco senza ottenere risposta positiva. “Il Marocco ha ricevuto offerte e ha scelto quelli più vicini con cui ha rapporti di vicinanza. Noi abbiamo dato la disponibilità e stiamo facendo lo stesso con la Libia. L'Italia è a disposizione per fornire tutto ciò che serve a questo Paese”, ha detto dall'Italia Antonio Tajani.

“Una volta individuata la necessità, comunichiamo con coloro che hanno fatto l’offerta corrispondente a quella necessità per dire loro di fornire quell’aiuto” ha poi puntualizzato, la risposta di Rabat.