Marocco, nuova scossa di magnitudo 4.6 sulle montagne dell'Atlante

Un terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito questa mattina il Marocco alle 7:53 ora locale (le 8:53 in Italia): la scossa è stata registrata sulle montagne dell'Atlante nella stessa zona devastata dal sisma di venerdì scorso, a circa 80 km da Marrakesh.

Secondo l'Istituto geofisico statunitense Usgs, l'ipocentro del terremoto è stato localizzato a una profondità di 9,7 km, vicino a Ighil.

La scossa è stata avvertita anche a Imi N'Tala, nella provincia di Al Haouz. Nel villaggio distrutto in pochi secondi dal sisma di sei giorni fa, solo pochi edifici sono rimasti in piedi e la maggior parte della gente del posto si trova in alloggi temporanei.