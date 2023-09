Meloni all'Assemblea di Fratelli d'Italia: "Dossieraggio e fango su familiari sono stati boomerang"

''Nulla di quello che è stato fatto lo ha fatto una persona sola. Il nostro non è mai stato uno sport individuale, ma di squadra. È questo il messaggio principale che voglio dare oggi all'Assemblea nazionale di Fratelli d'Italia" così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in apertura del suo intervento all'Assemblea del partito che guida, la prima da quando si è insediato il suo governo.

"Come in ogni campionato che si rispetti, la partita che si apre è più dura di quella che si ha alle spalle. Ho bisogno di tutta la concentrazione, la lucidità, la responsabilità e l'ambizione - nel senso buono del termine - delle quali siete capaci. Perché se qualcuno dovesse pensare che l'anno passato sia stato difficile, signori, temo che non abbiate visto niente'', ha detto l'ex underdog della politica italiana che si è raccontata in un libro-intervista di Alessandro Sallusti .

I dirigenti del partito sono riuniti in via Alibert, nel centro convegni in centro a Roma e da oggi daranno il via una serie di congressi provinciali che porteranno alle elezioni europee. Ci sono i ministri e i sottosegretari del partito, c'è il presidente del Senato Ignazio La Russa. I lavori di oggi sono guidati dal vicepresidente di Fdi Giovanni Donzelli. Presenti 400 delegati.

"Il dibattito politico - avverte Meloni all'Assemblea - sarà ancora più feroce, gli attacchi si moltiplicheranno, le trappole e i tentativi di disarcionarci anche. Per due ragioni: la prima è che questa stagione si chiuderà con le elezioni europee; la seconda è che, legandolo ai prossimi traguardi, noi ci accontentiamo di aver vinto le elezioni. Non stiamo qui goderci gli effimeri soddisfazioni del potere, ma per governare e cambiare le cose che non vanno. Quello che abbiamo dimostrato fin qui è che abbiamo il coraggio la libertà, e la solidità per farlo''.

Entra poi nello specifico degli attacchi subiti in questi mesi: "In questi mesi si è visto di tutto. Le continue campagne finto scandalistiche, i dossieraggi, le continue richieste di dimissioni di questo o quell'altro. Ogni singolo dirigente è stato passato in rassegna, spesso perfino i semplici simpatizzanti, alla ricerca del niente".

Il "fango gratuito perfino sui familiari" - ha precisato la leader di via della Scrofa - con inchieste durate mesi su amici e parenti, la mia storia personale è stata passata in radiografia praticamente dal giorno in cui sono nata. Alla fine, è stato un boomerang, perché sono riusciti a dimostrare solo che ero esattamente la persona che dicevo di essere. Allora si sono attaccati agli organigrammi di partito, anche qui con racconti surreali, per raccontare il partito chiuso, familistico, asserragliato".