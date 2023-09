Meloni: il governo intende adottare misure straordinarie per far fronte agli sbarchi

''Il governo intende adottare nell'immediato misure straordinarie per far fronte agli sbarchi'' sulle nostre coste. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un video diffuso su X. Meloni ha anche fatto sapere di aver scritto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen "per chiederle di venire con me a Lampedusa per rendersi personalmente conto della gravità della situazione che affrontiamo e per accelerare immediatamente la concretizzazione dell'accordo con la Tunisia trasferendo le risorse concordate. La presidente von der Leyen è sempre stata collaborativa e non dubito che lo sarà anche stavolta".

La presidente del Consiglio ha anche scritto al numeo uno del consiglio Ue, Charles Michel, "chiedendogli di inserire all'ordine del giorno del consiglio di ottobre la questione migratoria. È mia intenzione in quella sede ribadire che è necessario avviare immediatamente una missione Ue per bloccare le partenze dei barconi".

"Nel consiglio dei ministri di lunedì - ha aggiunto la premier - porteremo una modifica del termine di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri di chi entra illegalmente in Italia, limite che verrà alzato al massimo consentito dalla normativa europea ovvero 18 mesi" e che "non riguarda i richiedenti asilo per i quali oggi il termine massimo è già di 12 mesi e non sarà modificato".