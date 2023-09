Listini europei fiduciosi

Dopo un’apertura fiacca sembrano prendere fiducia i listini europei e risalgono saldamente sopra la parità.

Milano +0,36%, Parigi +0,33% Francoforte +0,14% Londra +0,45%

Dunque prima ora di contrattazioni in controtendenza rispetto alla chiusura debole di giovedì che ha chiuso un mese, quello di agosto, contrassegnato soprattutto dal segno meno. Non sembrano avere particolare impatto i dati, al di sotto delle aspettative, sul Pil italiano (-0,4% il dato trimestrale contro lo 0,3% atteso. 0,4% il dato su base annuale contro lo 0,6 previsto)

Borse asiatiche, chiusa Hong Kong per un tifone, hanno chiuso positivi gli altri listini. In particolare quelli cinesi, dopo i dati migliori delle attese sul settore manifatturiero di pechino e dopo gli interventi del governo per aiutare le banche e il taglio ai tassi d'interesse sui mutui per sostenere l'immobiliare

Future positivi a Wall Street dopo la chiusura mista di ieri dovuta a dati economici deludenti. Oggi, negli Stati Uniti il rapporto sull'occupazione in agosto.

Il prezzo del petrolio in crescita, con il Brent sopra gli 87 dollari al barile, sostenuti da un forte calo delle scorte di greggio statunitensi e dalle previsioni di offerta ridotta da parte dei paesi Opec.