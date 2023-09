Mercati nervosi con un occhio alla Bce

Apertura contrastata per l'Europa, Milano dopo avere avviato le contrattazioni a +0,2% ha girato in negativo, resta a galla solo Londra.



Gli investitori cominciano a concentrarsi sulla decisione della Bce dopodomani. I mercati, secondo Reuters, stimano una possibilità del 40% circa che ci sia un ulteriore rialzo.

Attenzione al fatto che la Commissione Europea abbia rivisto al ribasso le sue previsioni di primavera.



A Piazza Affari sotto la lente i bancari e i titoli della galassia Fininvest, ieri in rally dopo l'accordo degli eredi Berlusconi sulle quote.



Il gas stabile a 36,4 euro mentre non si ferma in Australia il braccio di ferro fra Chevron e sindacati che hanno proclamato scioperi per due settimane negli impianti di gas naturale.