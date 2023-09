Migranti, aumentano del 28% le richieste di asilo in Europa rispetto al 2022

L'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha annunciato che nella prima metà del 2023 il numero di migranti che hanno presentato domanda di asilo nell'UE è aumentato del 28% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tra gennaio e la fine di giugno di quest'anno, secondo i dati ufficiali, sono state presentate 519.000 richieste di asilo nel blocco dei 27 Paesi e nei Paesi associati, Svizzera e Norvegia.

Siriani, afghani, venezuelani, turchi e colombiani sono i principali richiedenti, rappresentando il 44% delle domande. La richiesta per il primo semestre è la più alta dal 2015-2016, quando, durante l'afflusso di rifugiati in Europa causato in particolare dallo stallo del conflitto in Siria, il numero di domande di asilo aveva raggiunto 1,35 milioni nel 2015 e 1,25 milioni nel 2016.

I numeri sono calati nel 2017, dopo che l'UE ha raggiunto un accordo con la Turchia per ridurre gli attraversamenti irregolari delle frontiere, e durante l'apice della pandemia di Covid nel 2020 e 2021, quando erano in vigore restrizioni ai viaggi. Da allora i numeri sono aumentati, e nel 2022 si è registrato un incremento del 53% delle domande (994.945).

La Germania è il paese che ha ricevuto il maggior numero di domande: il 30% del totale, quasi il doppio di Spagna (17%) e Francia (16%).

L'agenzia sottolinea che a causa di questo aumento molti paesi europei "sono sotto pressione nel trattare le domande" e che il numero di fascicoli in attesa di decisione è aumentato del 34% rispetto al 2022. Circa il 41% delle domande di prima istanza ha ricevuto una risposta positiva.

In molti casi, le strutture di accoglienza e di sostegno sono già molto limitate, dato che diversi Paesi dell'UE stanno ospitando quattro milioni di rifugiati ucraini, che beneficiano di uno status di protezione separato dall'asilo a causa della guerra della Russia contro il loro Paese.