La Germania riattiva l’accoglienza per i migranti di Lampedusa

Visti i massicci arrivi a Lampedusa, il governo tedesco vuole continuare ad accogliere volontariamente migranti dall'Italia attraverso il meccanismo di solidarietà interrotto di recente. Lo scrive l'agenzia tedesca Dpa segnalando una dichiarazione fatta ieri sera in tv dalla ministra dell'Interno federale, Nancy Faeser: le procedure di accoglienza volontaria erano state sospese "perché l'Italia non ha mostrato alcuna volontà di riprendersi persone attraverso la procedura di Dublino"; ma, ha subito aggiunto, "ora, naturalmente, è chiaro che adempiamo anche al nostro obbligo di solidarietà".

La conta tra chi arriva e chi viene espulso dal territorio italiano in questi giorni ha riaperto il dibattito a livello europeo che ieri ha dovuto incassare anche il no da parte della Tunisia all'accoglienza di una delegazione di eurodeputati, concordata all'indomani della stipula del memorandum d'intesa.

Tajani, 'non basta Ue, servono Nato, Usa e Onu'

Per affrontare la questione migranti "forse non basta neanche l'Europa per quello che sta accadendo in Africa. Serve addirittura un'azione forte a livello internazionale. Nato, Stati Uniti e Onu devono essere più presenti e devono essere parte della soluzione". Lo ha detto ilvice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento telefonico con la direzione regionale di Forza Italia a Napoli.