Migranti, il ministro francese Darmanin: "La Francia non può accogliere, vanno rimandati indietro"

Nel pomeriggio di oggi è attesa in Italia la visita del ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, che si recherà a Roma per discutere di cooperazione europea in merito all'afflusso dei migranti a Lampedusa. Ma la sua presenza è stata anticipata da parole che stanno scaldando il clima politico. ''La Francia non accoglierà'' i migranti arrivati a Lampedusa, ha detto il ministro ai media francesi.

“Dal nostro punto di vista, da quello che sappiamo delle autorità italiane, molti (dei migranti, ndr) devono essere rimandati nei loro paesi di origine, perché ancora una volta mi risulta che su circa 8.000 o 9.000 persone arrivate, ci sono molte persone che provengono da paesi che non conoscono persecuzioni politiche, né dal Camerun, né dalla Costa d'Avorio, né ovviamente dal Gambia , quindi nemmeno in Tunisia”, ha detto Darmanin nel dettaglio.

"E quindi queste persone, ovviamente, devono tornare nel loro Paese, la Francia deve aiutarle a tornare.""Quello che vogliamo dire ai nostri amici italiani - ha proseguito - che credo siano in totale accordo con noi, è che dobbiamo proteggere le frontiere esterne dell'Unione Europea, aiutarli in questo e soprattutto guardare subito alle richieste di asilo. E quando le persone non hanno diritto all'asilo, vanno rimandate immediatamente nel loro paese. A Lampedusa le cose stanno diventando molto difficili, per questo dobbiamo aiutare i nostri amici italiani. Ma non può trasmettere alle persone che vengono sul nostro territorio il messaggio che, qualunque cosa accada, sono benvenute nei nostri paesi. Vengono accolti solo se le regole previsto dalle regole del diritto d'asilo, se vengono perseguitati. Ma se si tratta solo di immigrazione irregolare, no, la Francia non può accoglierli come gli altri Paesi."

"Su richiesta del presidente (Emmanuel Macron) andrò a Roma questo pomeriggio", ha dichiarato ai media Europe1/Cnews.

In una nota diramata poco dopo queste esternazioni, la Lega ha risposto piccata: "Basta chiacchiere, gli Italiani si aspettano e si meritano dalla Francia e dall'Europa dei fatti concreti!".