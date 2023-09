Migranti, Mattarella e Stenmeier al centro di accoglienza di Piazza Armerina:"Accogliere e inserire"

Continua la visita nella Sicilia orientale dei capi di stato italiano e tedesco. Una visita proficua e densa di significato con l'obiettivo comune di abbracciare insieme la sfida del crescente flusso di migranti verso l'Europa.

"Sono particolarmente felice di aver accolto qui il presidente. E' stato un incontro caratterizzato dalla grande amicizia che mi lega al presidente Steinmeier e dallo spirito collaborativo che esiste tra i nostri due Paesi", ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della conferenza stampa con il presidente della Repubblica federale tedesca Frank Walter Steinmeier a Piazza Armerina. Tre sono le questioni primarie di fronte al Mondo e all'Europa: clima, energia e migranti…. E' una esigenza comune di Germania e Italia affrontare questi argomenti".

Registriamo una piena convergenza tra Italia e Germania", "il livello di collaborazione e amicizia è al massimo dell'intensità. Come paesi fondatori dell'Unione europea avvertiamo la responsabilità affinchè la casa europea si completi in maniera armonica in una logica di democrazia, pace e tolleranza", ha aggiunto Sergio Mattarella nel corso della conferenza stampa.

"Il tema migratorio è un fenomeno è globale. Abbiamo incontrato alcune esperienze messe in campo qui a piazza Armerina, non solo per accogliere i migranti che hanno attraversato sofferenze indicibili ma anche per integrarli incentivando programmi nei paesi d'origine per migliorare la loro vita nei loro paesi, dove resterebbero volentieri se non fossero spinti da fame, guerra, persecuzione e terrorismi. Abbiamo affrontato questi temi in concreto", ha affermato ancora il capo dello Stato.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica federale tedesca Frank Walter Steinmeier in mattinata si sono recati al centro di accoglienza per migranti di Piazza Armerina (Enna) gestito dall'impresa sociale 'Don Bosco 2000'. I due presidenti sono stati accolti da un applauso.

Dopo aver visitato iniseme la villa romana del Casale, Mattarella e Steinmeier, accompagnati rispettivamente dalla figlia Laura e dalla moglie Elke Büdenberger, si sono recati nella sede dell'associazione che da anni si occupa di migranti con progetti di integrazione.

Il centro per migranti Don Bosco 2000 è impegnato nella cooperazione allo sviluppo e nella gestione di centri di accoglienza dal 2011, con 13 comunità in Sicilia, comunità alloggio per minori e vittime di tratta, promuove start up in contesti di emarginazione e disagio. Ha all'attivo 100 collaboratori, di cui 40 migranti che hanno completato il percorso di accoglienza e sono integrati nell'associazione e sono stati formati per svolgere mansioni di mediazione interculturale.

Una sorpresa inaspettata e graditissima per il responsabile dell'Associazione Agostino Sella che, appena avuto conferma dal Quirinale della visita presidenziale, ha detto di vedere "riconosciuto il valore dell'accoglienza che pratichiamo da 10 anni”.