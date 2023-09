Fonti, presto Von der Leyen e Meloni a Lampedusa

A quanto si apprende l'Ansa da fonti europee, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen si recherà a Lampedusa con la premier Giorgia Meloni "questo weekend".

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sarà oggi in Italia: a Roma incontrerà la premier Giorgia Meloni, ha annunciato un suo portavoce in mattinata a margine di un evento ad Hanau. Meloni e von der Leyen avrebbero quindi intenzione di visitare Lampedusa insieme, ha aggiunto il portavoce. Non è chiaro esattamente quando questo fine settimana sia prevista la visita nell'isola.

Domenica sera Von der Leyen è attesa a New York dove resterà fino alla metà della prossima settimana per l'Assemblea Generale dell'Onu.