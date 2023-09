Ministro Fitto: "Molto bene incontro con la Commissione Ue sul Pnrr"

Il ministro responsabile del Pnrr, Raffaele Fitto, ha avuto un incontro con la Task Force della Commissione europea per un primo confronto dopo la pausa estiva sull'attuazione del piano nazionale per la ripresa. In particolare, indica una nota ministeriale, “è stato preso atto delle discussioni positive intercorse nella riunione del comitato di politica economica sulla terza rata e nella riunione del Comitato economico e finanziario sulle modifiche alla quarta rata, che dovrebbero consentire all'Italia di ricevere a breve l'esborso della terza rata di 18,5 miliardi di euro, e di presentare nelle prossime settimane la richiesta di pagamento della quarta rata”.

“Nell'incontro di oggi - prosegue la nota - è stata anche discussa “in modo costruttivo la revisione globale del Pnrr, incluso il nuovo capitolo REPowerEU”.

Il ministro, al termine della riunione, ha detto che "è andata molto bene" e si è detto "ottimista". "Si lavora in maniera positiva", ha precisato Fitto rispondendo ai cronisti al termine dell'incontro con il capo della task force, Celine Gauer.

Il lavoro sulla revisione continuerà nelle prossime settimane nel quadro della "stretta collaborazione" tra il Governo e la Commissione europea.