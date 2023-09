I Måneskin premiati ancora agli Mtv Video Music Awards con “The Loneliest”

Nel 2022 con “I wanna be your slave” avevano vinto nella categoria “Miglior video alternativo”, mentre quest'anno agli MTV Video Music Awards 2023 la band romana, in lizza con una doppia nomination, si è aggiudicata il premio “best rock” con “The Loneliest”. I Måneskin hanno ricevuto calorosi applausi dal pubblico, presente al gala, dopo essersi esibiti sulle note di “Honey (are u coming?)”, il loro ultimo successo.

Tra l'altro, proprio durante la performance, elettrizzante, Taylor Swift - premiata per 'Anti-Hero' con la Song Of The Year - ha mandato un bacio plateale a Damiano.

Curiosità, il frontman aveva confessato di “aver temuto la morte” sul set “The Loneliest”, il videoclip girato a Villa Tittoni a Desio in provincia di Monza e Brianza. Questo perché alcune scene sono state girate sott'acqua con delle zavorre. “Per farmi scendere mi hanno messo dei pesi, ma per i primi due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio. Ragazzi giuro l'ho pensato davvero”. In effetti il video “The Loneliest” inizia con un annegamento. Damiano è sott'acqua, immobile.