Bagnaia: "Questo è il gran premio di casa, ci tenevo a correre"

E' iniziato il conto alla rovescia per il moto mondiale Gp di San Marino e della Riviera di Rimini di Moto GP 2023. Tutto pronto per il week-end dall'8 al 10 settembre sul circuito di Misano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli. Si inizia venerdì con le prove libere, sabato 9 settembre alle ore 15 prenderà il via la Sprint Race, la gara domenica alle 14.

Evento significato soprattutto per “Pecco” Bagnaia uscito illeso per miracolo dopo il terribile incidente subìto domenica scorsa: "Ci tenevo a esserci. Sono contento e fortunato di essere qui. Questo è il gran premio di casa, ci tenevo a correre. Sono fiero della mia squadra per il lavoro fatto, è incredibile il progresso che abbiamo avuto. Da parte mia continuerò con la terapia anche in questo week-end ed ogni giorno sarà sempre meglio".

Il pilota della Ducati, confessa in conferenza stampa, dopo aver ricevuto l'ok dei medici: "Ho dei problemi a gambe e sedere ma soprattutto al ginocchio destro ho un grosso ematoma che scende ed arriva fino al piede. Sarà un problema anche muovere la gamba ma vediamo. A Barcellona è stato strano perché appena ho piegato la moto ho completamente perso la ruota posteriore. Controllando l'aspetto elettronico ci siamo accorti che non c'è stato nessun errore. Adesso vogliamo analizzare tutto per ogni aspetto, è stato strano come incidente".

Riguardo le sue aspettative sul circuito: "Faremo ciò che è possibile, sento che c'è feeling in moto. Questo è il GP di casa, prendo tanta potenza ed energia dai fan. E poi mi alleno qui, perciò vediamo come andrà".