Mondiali di basket: impresa azzurra in rimonta, l'Italia supera la Serbia 78-76

Monumentale Simone Fontecchio con 30 punti realizzati, frutto di un 11 su 15 dal campo, ma si rivela straordinario tutto il gruppo guidato da coach Gianmarco Pozzecco che non ha mollato un centimetro anche quando tutto sembrava perso. L'avvio degli azzurri è eccellente: aggressività, concentrazione e fluidità offensiva permettono a Spissu e compagni di contenere gli attacchi serbi e trovare canestri importanti sul fronte opposto che danno subito grande fiducia. Il playmaker sardo è scatenato e in un batter d'occhio raggiunge la doppia cifra personale, piazzando tre triple su altrettanti tentativi compreso un fantastico gioco da 4 punti.

Nel dettaglio, l'Italia chiude in vantaggio il primo quarto (23-19), prima di subire la reazione della Serbia che fa meglio il secondo periodo chiudendo avanti alla fine del primo tempo (42-20). Al rientro, gli azzurri soffrono in attacco e la squadra di Pesic prende il largo arrivando fino al +16 (60-44 a -4' dalla fine del tempo) grazie ad una tripla di Jovic. Ma la squadra di Pozzecco non si abbatte e rimonta con un parziale di 15-2 firmato Fontecchio e Datome chiudendo il quarto sotto di 3 punti (62-59 Serbia). L'onda azzurra prosegue anche negli ultimi 10', con la squadra che si riporta avanti fino al +5 in diverse occasioni per un finale intenso che premia l'Italia con il 78-76 finale. Gli azzurri adesso si giocheranno l'accesso ai quarti nella sfida in programma domenica contro Portorico.