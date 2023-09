Mondiali di basket, quarti di finale: domani l'Italia di Pozzecco duellerà con gli Usa

Sul versante azzzuro, il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, esalta l'impresa dell'Italia ai quarti e non nasconde il sogno di centrare l'impresa con gli Stati Uniti: "Emergere nel basket è sempre più difficile e chi sa di sport lo sa. E' merito di una prestazione straordinaria di ragazzi normali che si fanno amare con un condottiero come Pozzecco". "Un allenatore così sui generis non ce l'abbiamo mai avuto - sottolinea Petrucci -. E' un uomo che si fa amare. E' chiaro, domani è una partita con dei colossi, sono dei fenomeni. Sono di un altro livello. Certo loro sono favoriti, ma noi vogliamo andare avanti, non abbiamo nulla da perdere. Siamo nel G8 del mondo. Sono d'accordo - prosegue - con Dan Peterson, meglio giocare con gli Usa che con la Lituania. Pozzecco non è d'accordo ma io credo che ci dobbiamo confrontare con i grandi e sognare non costa nulla. Poi incontriamo Banchero, non lo dimentichiamo. Ho fatto oggi una battuta: il sogno di Banchero era giocare con l'Italia e ora giocherà con l'Italia e purtroppo forse per lui e non solo per noi. Non gli dirò niente, lui è un grande campione dovrà dimostrarlo. Sono rimasto molto dispiaciuto - conclude il presidente della Federbasket - perchè ha fatto tutto lui, lui che aveva detto che voleva l'Italia. Ma non rimpiango nulla perchè ci ha fatto scoprire altri giocatori e forse alla fine dovremmo ringraziarlo".