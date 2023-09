Morte di Jack Sonni, "L'altro chitarrista" dei Dire Straits

Nato in Pennsylvania nel dicembre del 1954, Jack Sonni, il cui vero nome era John Thomas Sonni, lavorava da Rudy's, un famoso negozio di chitarre di New York, alla fine degli anni '70 quando fece amicizia con Knopfler, che aveva appena fondato i Dire Straits a Londra.

La band raggiunse un'improvvisa e intensa fama con ‘Sultans of Swings’, tuttora il loro brano più iconico, un coro di accordi chiari e ritmati e assoli di chitarra dalle sfumature blues. Jack Sonni si unì alla band a metà degli anni ‘80 per sostituire il chitarrista Hal Lindes, mentre i Dire Straits stavano registrando ’Brothers in Arms', un album che li catapultò di nuovo alla ribalta con ‘Money for Nothing’, il loro più grande successo commerciale.

Segue un vertiginoso tour mondiale e la partecipazione al concerto ‘Live Aid’ allo stadio di Wembley nel 1985 per raccogliere fondi contro la carestia che allora imperversava in Etiopia.